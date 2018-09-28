舊金山艦隊週下週舉行 執法部門提醒民眾保持警覺（視頻）

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【KTSF 郭柟報導】

下星期就是舊金山年度艦隊週，警方等部門提醒參加活動的民眾，時刻保持警覺。

今年舊金山艦隊週在10月1日至8日進行，屆時在碼頭附近將會有各種表演和展覽，包括最出名的藍天使特技飛行隊空演，在下星期五至日演出，另外有各種船艦展覽等。

市府緊急服務部門表示，到時將會同警方、消防局和海岸巡邏隊等部門合作維持治安，並鼓勵民眾發短訊去888-777，內容輸入fleetweeksf，收取艦隊週的即時緊急消息。

警方提醒參加活動的民眾，盡量使用公共交通工具，開車的話預多時間出門，因為活動進行期間，附近將會交通擠塞。

泊車時留意不要將財物留在車內，提防被爆竊，跟家人朋友出發前，約好一個集合地點，分開時知道去哪匯合，亦都叫孩子記住家長的手機號碼，最後是如果見可疑活動，記得打911報警。

海岸巡邏隊都表示，打算開船出海觀賞戰機表演的人，一定要確保船上有足夠救生衣，以及確保船上無線電運作正常能通話求救，民眾上船之前確保船主有由當局批出的執照。

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