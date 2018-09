舊金山艦隊週下週舉行 執法部門提醒民眾保持警覺（視頻）

By

下星期就是舊金山年度艦隊週,警方等部門提醒參加活動的民眾,時刻保持警覺。

今年舊金山艦隊週在10月1日至8日進行,屆時在碼頭附近將會有各種表演和展覽,包括最出名的藍天使特技飛行隊空演,在下星期五至日演出,另外有各種船艦展覽等。

市府緊急服務部門表示,到時將會同警方、消防局和海岸巡邏隊等部門合作維持治安,並鼓勵民眾發短訊去888-777,內容輸入fleetweeksf,收取艦隊週的即時緊急消息。

警方提醒參加活動的民眾,盡量使用公共交通工具,開車的話預多時間出門,因為活動進行期間,附近將會交通擠塞。

泊車時留意不要將財物留在車內,提防被爆竊,跟家人朋友出發前,約好一個集合地點,分開時知道去哪匯合,亦都叫孩子記住家長的手機號碼,最後是如果見可疑活動,記得打911報警。

海岸巡邏隊都表示,打算開船出海觀賞戰機表演的人,一定要確保船上有足夠救生衣,以及確保船上無線電運作正常能通話求救,民眾上船之前確保船主有由當局批出的執照。

