服用及購買中藥有何安全守則要遵守（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

早前有灣區民眾,懷疑因為服食有含附子的中藥而中毒,究竟服用和購買中藥時,有甚麼安全守則呢?由中醫師為你解答這些問題。

​有中醫師講到中草藥時說,凡是藥都有三分毒,意思是有副作用,不過大多數副作用,都沒有生命威脅,而處方中藥都是根據辨證和和特定藥方,但是將中藥帶回家後,怎樣去煎煮處理,有可能影響服用的安全。

曾灝林醫生說:”幾個月前發生了一宗中藥中毒事故,原因我們未必知,但有一樣東西可以肯定的是,該名事主沒有好好處理附子,你應該先煲附子,如果有煎煮至少45分鐘至一小時,即是之後才放其他藥草,都不會有毒。”

另外了解藥材的產地和品質很重要,有醫生表示,大部份進口美國的藥材都是來自中國和印度,不同產地的藥材,藥效可能不同,以附子為例,產地不同 毒性也有差別,另外就算是美國出產的人參,品質有別,效果都不同。

曾灝林醫生說:”一級人參可以養生、治療心臟病 等很多病,但5級人參,幾乎是垃圾,只能用來做人參糖。”

所以要確保安全使用中藥,一定要找合規格的中醫師處方,購買藥材時必須清楚知道其出產地和正確標籤、製造中藥的廠方是否有信譽。

另外,我們經常聽到”西藥治標、中藥治本”的說法,因此以為中西藥一起服用可達最隹效果,不過有醫生分享了一個特別案例,她有一位患癌症的病人,化療和中藥兩者一起做,但反而產生副作用,後來只靠中藥 ,反而令副作用大大減少,雖然如此,她建議民眾千萬不要瞞醫生,私下服食中藥。

Amy Matecki醫生說:”我不希望你們照做,但你必須與你的中醫師合作,他們知道劑量,另外也必須告訴你的主診醫師,我們必須有溝通,因為坦誠亦有助令醫師成長。”

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。