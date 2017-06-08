服用及購買中藥有何安全守則要遵守（視頻）

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【KTSF 郭柟報導】

早前有灣區民眾，懷疑因為服食有含附子的中藥而中毒，究竟服用和購買中藥時，有甚麼安全守則呢？由中醫師為你解答這些問題。

​有中醫師講到中草藥時說，凡是藥都有三分毒，意思是有副作用，不過大多數副作用，都沒有生命威脅，而處方中藥都是根據辨證和和特定藥方，但是將中藥帶回家後，怎樣去煎煮處理，有可能影響服用的安全。

曾灝林醫生說：”幾個月前發生了一宗中藥中毒事故，原因我們未必知，但有一樣東西可以肯定的是，該名事主沒有好好處理附子，你應該先煲附子，如果有煎煮至少45分鐘至一小時，即是之後才放其他藥草，都不會有毒。”

另外了解藥材的產地和品質很重要，有醫生表示，大部份進口美國的藥材都是來自中國和印度，不同產地的藥材，藥效可能不同，以附子為例，產地不同 毒性也有差別，另外就算是美國出產的人參，品質有別，效果都不同。

曾灝林醫生說：”一級人參可以養生、治療心臟病 等很多病，但5級人參，幾乎是垃圾，只能用來做人參糖。”

所以要確保安全使用中藥，一定要找合規格的中醫師處方，購買藥材時必須清楚知道其出產地和正確標籤、製造中藥的廠方是否有信譽。

另外，我們經常聽到”西藥治標、中藥治本”的說法，因此以為中西藥一起服用可達最隹效果，不過有醫生分享了一個特別案例，她有一位患癌症的病人，化療和中藥兩者一起做，但反而產生副作用，後來只靠中藥 ，反而令副作用大大減少，雖然如此，她建議民眾千萬不要瞞醫生，私下服食中藥。

Amy Matecki醫生說：”我不希望你們照做，但你必須與你的中醫師合作，他們知道劑量，另外也必須告訴你的主診醫師，我們必須有溝通，因為坦誠亦有助令醫師成長。”

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