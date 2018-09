舊金山地檢官防罪三部曲 有助提防網的性侵案（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

舊金山地檢官週二召開記者會,呼籲公眾提防在網的上發生的性侵案,上車之前核對清楚網的司機身份、汽車車牌和型號等資料,是否同手機App上的一樣,避免上錯不法之徒的汽車。

灣區最近有匪徒自稱網的司機,引誘女人上車,然後將她們帶到其他地方性侵犯。

地檢處於是召開記者會,主要是想公眾提防這類罪案,列出防罪三步曲,提醒人根據手機App核對車牌號碼、車輛型號、顏色以及追問司機的名字。

舊金山地檢官George Gascon說:”在自報姓名前,先問司機的名字,不要上車就叫”你好嗎Alex,你好嗎Geroge”,應該問”你姓甚名誰?”他若答不出正確名字,你就不要上車。”

確定資料無錯後,最後一步是建議將車程跟可信賴的人分享。

Uber公司週二都有派代表出席,表示會密切同地檢處合作,又指在Uber手機App上加了乘客緊急聯絡掣,一按就會馬上報警,並追蹤到涉案的Uber司機,不過Uber強調,核對司機資料步驟不能跳過。

Uber公司發言人Andrew Hasbun說:”Uber App這些安全措施,要在你上對的車才有效,Uber不會知道你的司機是誰,你若上錯車,你也不知司機是誰。”

警方在7月時拘捕了Orlando Vilchez Lazo,指他在過去幾年,多次自稱網的司機,於夜店和酒店引誘女人上車,並將她們性侵及強姦。

記者追問當局,Lazo作案時是否登記了的Lyft網的司機,但是地檢處以案件仍在調查中為由,拒絕透露。

