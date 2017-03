By

南韓前總統朴槿惠首度以疑犯身分,就涉嫌受賄、濫用職權、洩露國家機密等指控接受問話,她再次向國民致歉,說會坦白交代。

被彈劾下台、失去刑事豁免權的前總統朴槿惠,首度以疑犯身分到首爾中央地方檢察廳接受問話。

據韓聯社報導,檢察部門將重點調查朴槿惠是否有收受三星集團賄賂、是否曾要求企業向親信崔順實控制的財團捐款,以及是否有洩露青瓦台機密文件。

朴槿惠本月10日被憲法法院罷免職務,是首位被彈劾下台的南韓總統。

