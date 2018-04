眾議院議長賴恩宣布不競逐連任 共和黨中期選舉添變數

By

【KTSF】

共和黨聯邦眾議院議長賴恩週三宣布不會競逐連任,為今秋舉行的中期選舉,共和黨能否繼續操控國會增添變數。

賴恩的去留,早已在政壇引起猜測,推動稅制改革是其最大的立法目標,而他在去年底成功做到。

賴恩現年48歲,他是於週三早上與眾議院共和黨人進行閉門會議時,公布有關消息,據在場人士表示,他以嚴肅的語調,讀出他早已預備好的講詞。

賴恩的顧問Brendan Buck在聲明中稱:”在眾議院服務接近20年後,議長對他作出的貢獻感到自豪,他現在將會放更多時間充當丈夫,充當父親。”

賴恩將會繼續工作至明年1月,直至任期結束。

賴恩來自威斯康辛州,於1998年晉身國會,於2012年獲共和黨總統候選人羅姆尼選中,成為副總統候選人。

至2015年,前共和黨眾議院議長貝納突然宣布退休,賴恩走馬上任,被共和黨同僚推選接任議長一職。

賴恩上任後,除了要與黨內保守派周旋外,還要應付爆冷當選總統的特朗普,據報兩人意見分歧,關係疏離。

賴恩離任後,眾議院多數黨領袖Kevin McCarthy有可能會爭逐議長一職,對手可能是眾議院多數黨黨鞭Steve Scalise。

