眾議院議長賴恩宣布不競逐連任 共和黨中期選舉添變數

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【KTSF】

共和黨聯邦眾議院議長賴恩週三宣布不會競逐連任，為今秋舉行的中期選舉，共和黨能否繼續操控國會增添變數。

賴恩的去留，早已在政壇引起猜測，推動稅制改革是其最大的立法目標，而他在去年底成功做到。

賴恩現年48歲，他是於週三早上與眾議院共和黨人進行閉門會議時，公布有關消息，據在場人士表示，他以嚴肅的語調，讀出他早已預備好的講詞。

賴恩的顧問Brendan Buck在聲明中稱：”在眾議院服務接近20年後，議長對他作出的貢獻感到自豪，他現在將會放更多時間充當丈夫，充當父親。”

賴恩將會繼續工作至明年1月，直至任期結束。

賴恩來自威斯康辛州，於1998年晉身國會，於2012年獲共和黨總統候選人羅姆尼選中，成為副總統候選人。

至2015年，前共和黨眾議院議長貝納突然宣布退休，賴恩走馬上任，被共和黨同僚推選接任議長一職。

賴恩上任後，除了要與黨內保守派周旋外，還要應付爆冷當選總統的特朗普，據報兩人意見分歧，關係疏離。

賴恩離任後，眾議院多數黨領袖Kevin McCarthy有可能會爭逐議長一職，對手可能是眾議院多數黨黨鞭Steve Scalise。

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