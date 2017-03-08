共和黨健保替代案 面臨挑戰和抨擊

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【KTSF】

特朗普總統承諾，將會親身向眾議院的共和黨人推介奧巴馬健保替代方案，同時也派出副總統彭斯到國會游說。

特朗普說，是一個複雜的過程，但其實非常簡單，這就是良好的健保。

目前仍未清楚的是，這個健保替代方案成本有多大以及由誰來資助。預料國會預算辦公室下星期一將會提供這些數據。消息來源說，白宮正全力透過各類媒體公佈和解釋這個健保替代案的有關進展。

但替代案出台後就面對不少抨擊。有部份保守派參議員

和眾議院共和黨人指這個替代案只是換湯不換藥。

民主黨人更加團結一起反對

更甚的是，有部份溫和派的共和黨人不滿意替代案削減低收入人士的Medicaid醫保。當中有四名共和黨人聯署，發公開信給參議院多數黨領袖麥康尼表達他們的關注。

分析認為，共和黨領袖仍有許多工作要做去消除議員的疑慮。

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