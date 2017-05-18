共和黨眾議院議長續挺特朗普 民主黨議員促彈劾

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【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統涉嫌要求時任聯邦調查局（FBI）局長James Comey停止調查 Michael Flynn與俄國的關係，針對事件涉及妨礙司法，聯邦眾議院民主黨人週三要求彈劾特朗普，但眾議長賴恩就質疑Comey，並用調查進行中做擋箭牌，指有人玩政治。

眾議院民主黨人週三在議事廳公開要求彈劾特朗普，德州民主黨眾議員Al Green強調，美國立國理念是民有，民治，民享，人民相信本國包括總統在內，沒有人可以凌駕於法律。

共和黨籍的眾議長賴恩就回應說，有FBI及國會兩院都正在調查，未有真相之前都是影射。

其他共和黨人都普遍低調回應或者避免批評特朗普的作為，引來民主黨人的指責。共和黨同僚一直不肯認真監察特朗普。

參議院共和黨人就認為，目前談彈劾，時機未到。而參議院共和黨大老麥堅就認為，事件已經內耗太多，影響國會議程進度，他呼籲特朗普坦誠交代。

另外，有沒有備忘錄，最清楚的人莫過於Comey自己，國會現在要他交代。

國會參議院情報委員會要求James Comey在委員會公開及閉門的聆訊中作證。

消息說，Comey想要確保自己行事能保持獨立及守住道德界線。他因此將他與特朗普談話內容都記錄低，以便備案。

特朗普上台以來，與Comey曾見面三次，第一次是1月22號拍照，第二次是1月27日共進晚餐，就是該次特朗普被指要求Comey向他效忠，第三次見面是在2月14號。當時在場的人，還有副總統及司法部長。

消息說，在會面前，特朗普要求單獨與Comey談關於Flynn。

Comey下週將會向眾議院作證，他是否會交代的談話內容，有待觀察。

此外，聯邦司法部宣佈，委派前FBI局長Robert Muller出任獨立的法律顧問，監察涉俄事件的調查。他將有權檢控本案調查發現的刑事罪行。

另外FBI也正在調查俄國干預美國大選。報導說，FBI不會向白宮匯報調查進展。

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