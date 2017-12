【i-CABLE】

國際奧委會裁定,禁止俄羅斯派代表隊參加明年初南韓舉行的平昌冬季奧運會,但容許個別運動員以中立身分參賽。

國際奧委會執委會週二在瑞士洛桑開會後,公布有關制裁決定,但就容許個別沒服用禁藥的清白運動員,以「來自俄羅斯的奧運選手」身分參賽,就算勝出,頒獎儀式也不會升起俄羅斯國旗和奏俄國國歌,而會升起奧運旗幟和奏奧委會會歌,獎牌亦不屬於俄羅斯。

國際奧委會主席巴赫認為,沒必要懲罰沒有服用禁藥的運動員,所以不會禁止所有俄羅斯運動員參賽。

俄羅斯體壇近年被揭發多宗禁藥事件,國際反禁藥組織去年的報告,更指有過千運動員藥檢不合格,今次的制裁可於瑞士的國際體育仲裁法院提出上訴。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。