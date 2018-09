By

【i-CABLE】

俄羅斯前特工斯科利帕父女在英國被毒害案,英國警方起訴兩名俄羅斯公民,兩人現身接受俄羅斯電視台訪問。

他們自稱彼得羅夫和博希羅夫,從事運動營養生意,並非如英國所講,效力於俄羅斯軍方情報機構。

他們案發當日在梳士巴利觀光,只是剛巧在案發現場附近,被閉路電視拍到,亦沒有攜帶神經毒劑”諾維喬克”,兩人又說可能無意中經過斯科利帕父女的家,但不知道確實的地址。

英國警方上周起訴他們,指他們今年3月以化名前往倫敦,在斯科利帕父女家門前灑上神經毒劑”諾維喬克”後返回俄羅斯,但說受俄羅斯法律所限,不會要求俄羅斯引渡兩人。

