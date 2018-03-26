俄羅斯商場火警64死 走火通道堵塞致多人被困

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俄羅斯西伯利亞一座商場火警，增至64人死亡、超過40人受傷，死者包括多名兒童。

當局初步調查指，一名商場保安火警時關掉火警警報系統，加上走火通道被堵塞，導致大批人被困在商場內，警方拘留商場負責人及租戶等4人。

商場煙霧瀰漫，四處有火頭，被困的人用工具嘗試鑿開上鎖的防煙門，希望逃出火海，一名11歲男童被困3樓，跳窗逃生，地面的群眾原本準備接著男童，但他撞到門簷，跌下地面，醫生指他有輕微腦震盪，送院時清醒。

這座位於西伯利亞城市克麥羅沃的四層高商場，當地週日下午頂樓最先起火，當時大批顧客在頂層戲院看電影，整層瞬間被濃煙覆蓋，戲院觀眾只能夠用唯一一個出口逃生。

有逃出來的人憶述火警鐘沒有響、沒有廣播通知，要靠其他顧客通知才知道有火警，商場職員亦沒有指示逃生路徑，他們要互相幫忙找出路，情況混亂，部份人走到廁所避難。

當局初步調查指，一名男保安員收到火警報告後，關掉公眾廣播系統，商場走火通道被堵塞，調查委員會又指商場建築和使用有多項嚴重違規，已經扣查商場負責人及租戶等人。

當地正調查火警是因為兒童誤用打火機導致，燒著遊樂場彈床，或是電線短路引致。

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