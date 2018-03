俄羅斯商場火警64死 走火通道堵塞致多人被困

By

【i-CABLE】

俄羅斯西伯利亞一座商場火警,增至64人死亡、超過40人受傷,死者包括多名兒童。

當局初步調查指,一名商場保安火警時關掉火警警報系統,加上走火通道被堵塞,導致大批人被困在商場內,警方拘留商場負責人及租戶等4人。

商場煙霧瀰漫,四處有火頭,被困的人用工具嘗試鑿開上鎖的防煙門,希望逃出火海,一名11歲男童被困3樓,跳窗逃生,地面的群眾原本準備接著男童,但他撞到門簷,跌下地面,醫生指他有輕微腦震盪,送院時清醒。

這座位於西伯利亞城市克麥羅沃的四層高商場,當地週日下午頂樓最先起火,當時大批顧客在頂層戲院看電影,整層瞬間被濃煙覆蓋,戲院觀眾只能夠用唯一一個出口逃生。

有逃出來的人憶述火警鐘沒有響、沒有廣播通知,要靠其他顧客通知才知道有火警,商場職員亦沒有指示逃生路徑,他們要互相幫忙找出路,情況混亂,部份人走到廁所避難。

當局初步調查指,一名男保安員收到火警報告後,關掉公眾廣播系統,商場走火通道被堵塞,調查委員會又指商場建築和使用有多項嚴重違規,已經扣查商場負責人及租戶等人。

當地正調查火警是因為兒童誤用打火機導致,燒著遊樂場彈床,或是電線短路引致。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。