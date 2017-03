國會聽證調查俄干預美國大選 兩黨稱會徹查真相

By

【KTSF 黃候彬報導】

美國國會加緊調查俄羅斯干預美國大選的事,聯邦參議院週舉行聽證會,民主黨人指,俄國劫持美國的民主,而共和黨人就呼籲不要將問題政治化,雙方都試圖強調兩黨按事實合作徹查真相。

在聆訊前夕,參議院情報委員會正副主席一同見記者 ,表明不會迴避真相,共和黨籍的主委Richard Burr透露,工作人員已整理出大批文件,委員會已要求20人應訊 ,當中包括特朗普的女婿Jared Kushner。

特朗普的前選務經理Paul Manafort,另一位關鍵人物,因事件而辭任國安顧問的Michael Flynn,就已接受了問話。

週四的聽證主要是檢視俄羅斯利用科技在美國,尤其是在關鍵的搖擺州傳播假新聞,試圖影響大選結果。

共和黨籍參議員Mark Warner說:”俄國的宣傳吃了藥,要毒害國全國對話。”

Mark Warner說,俄國僱用幾千名水軍,猛放流料及假消息,集中施放在推特及臉書 ,讓假新聞在社交媒體泛濫,然後由主流媒體接手傳播,在社會大眾當中產生巨大迴響效應。

Warner也指,俄國將黑侵得來的電郵等材料,透過維基解密爆料,手法高明。

而主委Burr也認同,俄羅斯是高明能幹的敵人,美國是俄國的目標,但他呼籲,不要將調查變成玩政治。

Burr說:”副主席與我都知道,讓事情政治化,我們便會徒勞無功。”

