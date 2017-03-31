國會聽證調查俄干預美國大選 兩黨稱會徹查真相

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【KTSF 黃候彬報導】

美國國會加緊調查俄羅斯干預美國大選的事，聯邦參議院週舉行聽證會，民主黨人指，俄國劫持美國的民主，而共和黨人就呼籲不要將問題政治化，雙方都試圖強調兩黨按事實合作徹查真相。

在聆訊前夕，參議院情報委員會正副主席一同見記者 ，表明不會迴避真相，共和黨籍的主委Richard Burr透露，工作人員已整理出大批文件，委員會已要求20人應訊 ，當中包括特朗普的女婿Jared Kushner。

特朗普的前選務經理Paul Manafort，另一位關鍵人物，因事件而辭任國安顧問的Michael Flynn，就已接受了問話。

週四的聽證主要是檢視俄羅斯利用科技在美國，尤其是在關鍵的搖擺州傳播假新聞，試圖影響大選結果。

共和黨籍參議員Mark Warner說：”俄國的宣傳吃了藥，要毒害國全國對話。”

Mark Warner說，俄國僱用幾千名水軍，猛放流料及假消息，集中施放在推特及臉書 ，讓假新聞在社交媒體泛濫，然後由主流媒體接手傳播，在社會大眾當中產生巨大迴響效應。

Warner也指，俄國將黑侵得來的電郵等材料，透過維基解密爆料，手法高明。

而主委Burr也認同，俄羅斯是高明能幹的敵人，美國是俄國的目標，但他呼籲，不要將調查變成玩政治。

Burr說：”副主席與我都知道，讓事情政治化，我們便會徒勞無功。”

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