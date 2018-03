俄羅斯前特工遇襲危殆 英國警方確認涉神經毒劑

【i-CABLE】

在英國接觸到不明物質昏迷的俄羅斯前特工及其女兒,仍然情況危殆,警方確認事件涉及神經毒劑,正循企圖謀殺調查。英國報章引述消息指,毒劑可能需要國家級資源製作。

事件發生後3日,案發現場及附近一帶仍然圍封。俄羅斯前特工斯科利帕及其女兒尤利婭,星期日下午被發現在梳士巴利一個商場外的長椅上不省人事,長椅至今仍然被帳篷覆蓋。

蘇格蘭場確認事件涉及神經毒劑,是有特定目標的襲擊。警方又確認,一名當日到場的警員目前正在深切治療部留醫,情況嚴重。

警方未有公布涉事的是哪一種毒,有英國傳媒引述消息指,依照致命程度推算,這種毒劑製作困難,需要特殊實驗室,甚至需要動用國家級的資源。

據報當日逾十名到場的救援人員也因接觸到殘留空氣的物質,出現嘔吐、呼吸困難等症狀。醫療部門官員就表示,事件對公眾衛生風險低。

斯科利帕曾向英國政府披露數十名藏身歐洲的俄羅斯特工身分,尤利婭近兩年多次由莫斯科到英國探望父親,據報她曾在網上發表反對俄羅斯總統普京的言論。

英國國防大臣韋廉信及衛生大臣侯俊偉等內閣官員,出席跨部門緊急會議商討事件。

英國《泰晤士報》引述政府消息,當局視為與俄羅斯有關的企圖暗殺事件,亦不排除是敵對勢力插贓嫁禍,英國可能重新調查過去十多宗懷疑與俄國有關的死亡案件。

俄羅斯外交部重申,有人企圖藉事件在英國挑起反俄情緒,又批評英國外相約翰遜未查明真相前,將矛頭指向莫斯科政府。

