俄外交人員被英國驅逐 限期屆滿前已離開

俄羅斯前特工在英國中毒案,遭英國驅逐的23名俄羅斯外交人員,在限期屆滿前離開並返國。英國首相文翠珊主持國家安全委員會會議後,決定不會對俄羅斯採取進一步制裁。

在倫敦的俄羅斯大使館門外,多名相信是遭驅逐的外交人員及他們的親屬帶同行李,陸續登上小巴,離開大使館。他們其後抵達機場,準備乘飛機回國。

不少人表示對可以返國感到興奮,感謝大使館的安排,但亦有人表示感到突然和傷感,形容政治已變得糊塗。

英國認定俄羅斯是前特工斯科利帕父女遭神經毒劑襲擊的幕後黑手,上星期三宣布驅逐俄羅斯23名外交人員。俄羅斯隨後報復,同樣驅逐23名英國駐俄外交官。

英國首相文翠珊週二主持國家安全委員會會議後,決定不會採取進一步制裁,但不排除會有其他措施。

首相府表示,英國現已加緊檢查由俄羅斯到英國的私人航班,並正準備立法,針對侵犯人權者的資產。

