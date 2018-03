【i-CABLE】

俄羅斯一架軍方運輸機在敘利亞一個空軍基地墜毀,機上32人全部死亡。

出事的是與安26運輸機,俄羅斯國防部表示,運輸機在準備降落敘利亞東南部一個空軍基地時墜毀,初步相信是機件故障,並非遇襲。

