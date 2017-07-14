小特朗普與俄女律師會面 前蘇聯反情報官員稱也在場

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【KTSF】

擁有美俄雙重國籍的一名說客週五透露，特朗普總統長子去年6月與一名俄羅斯女律師會面時，他也在場，他被指與俄羅斯情報機構有聯繫。

說客Rinat Akhmetshin已向美聯社證實，他的確有出席該次會面，雖然有報導指他與俄羅斯情報單位有關連，但他否認是情報特工，他對美聯社稱，曾在蘇聯軍隊一個反情報單位工作，但從未正式受訓成為特工。

這次會面令各界臆測，究竟特朗普競選團隊在去年美國大選時，有否與俄羅斯政府串通，目前聯邦政府與國會都分別對此進行調查。

小特朗普本週稍早公開多份電郵，當中顯示安排小特朗普與俄羅斯女律師會面的中間人，表示該名女律師可以向小特朗普提供對希拉莉不利的黑材料，中間人並聲稱這是俄羅斯政府協助特朗普勝選的其中一項舉措。

小特朗普稍早證實的確有與俄羅斯女律師Natalia Veselnitskaya會面，但卻沒有透露Akhmetshin也在場，而小特朗普表示，他在會面中也沒有取得希拉莉的黑材料。

而據Akhmetshin透露，Veselnitskaya向特朗普的團隊交出一些材料，當中指稱民主黨全國委員會曾收受來歷不明的款項，女律師聲稱，公開這些材料將有利特朗普的選情。

小特普之後問該名女律師，她是否有證據支持其講法，女律師只說，特朗普的競選團隊要自行作調查，小特朗普聞言後，對有關材料失去興趣，並希望會面盡快結束。

該次會面中，特朗普的女婿Jared Kushner和當時擔任特朗普競選主席的Paul Manafort也有出席，後者目前擔任白宮顧問一職。

Akhmetshin表示，女律師當時帶著一個塑膠文件夾，內裏裝了不少文件，但他不知道這些文件的內容，也不知是否來自俄羅斯政府，暫時未知女律師有否把文件夾交給特朗普的下屬。

Akhmetshin表示，這次會面其實沒有重要的內容，他從未想到會成為大新聞。

俄羅斯政府否認對這次會面知情，或有參與其中，俄羅斯總統普田的發言人週五被問及是否認識Akhmetshin，發言人稱不認識此人。

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