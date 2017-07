小特朗普與俄女律師會面 前蘇聯反情報官員稱也在場

By

【KTSF】

擁有美俄雙重國籍的一名說客週五透露,特朗普總統長子去年6月與一名俄羅斯女律師會面時,他也在場,他被指與俄羅斯情報機構有聯繫。

說客Rinat Akhmetshin已向美聯社證實,他的確有出席該次會面,雖然有報導指他與俄羅斯情報單位有關連,但他否認是情報特工,他對美聯社稱,曾在蘇聯軍隊一個反情報單位工作,但從未正式受訓成為特工。

這次會面令各界臆測,究竟特朗普競選團隊在去年美國大選時,有否與俄羅斯政府串通,目前聯邦政府與國會都分別對此進行調查。

小特朗普本週稍早公開多份電郵,當中顯示安排小特朗普與俄羅斯女律師會面的中間人,表示該名女律師可以向小特朗普提供對希拉莉不利的黑材料,中間人並聲稱這是俄羅斯政府協助特朗普勝選的其中一項舉措。

小特朗普稍早證實的確有與俄羅斯女律師Natalia Veselnitskaya會面,但卻沒有透露Akhmetshin也在場,而小特朗普表示,他在會面中也沒有取得希拉莉的黑材料。

而據Akhmetshin透露,Veselnitskaya向特朗普的團隊交出一些材料,當中指稱民主黨全國委員會曾收受來歷不明的款項,女律師聲稱,公開這些材料將有利特朗普的選情。

小特普之後問該名女律師,她是否有證據支持其講法,女律師只說,特朗普的競選團隊要自行作調查,小特朗普聞言後,對有關材料失去興趣,並希望會面盡快結束。

該次會面中,特朗普的女婿Jared Kushner和當時擔任特朗普競選主席的Paul Manafort也有出席,後者目前擔任白宮顧問一職。

Akhmetshin表示,女律師當時帶著一個塑膠文件夾,內裏裝了不少文件,但他不知道這些文件的內容,也不知是否來自俄羅斯政府,暫時未知女律師有否把文件夾交給特朗普的下屬。

Akhmetshin表示,這次會面其實沒有重要的內容,他從未想到會成為大新聞。

俄羅斯政府否認對這次會面知情,或有參與其中,俄羅斯總統普田的發言人週五被問及是否認識Akhmetshin,發言人稱不認識此人。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。