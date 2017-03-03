白宮終認Flynn曾和俄大使見面 特朗普女婿也在場

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【KTSF 劉開平報導】

白宮週四終於承認，當時還是國家安全顧問提名人的Michael Flynn，確實在去年12月和俄羅斯駐美大使會面，在場的還有特朗普的女婿，但談話內容目前還不溝楚。

白宮說，Michael Flynn與俄國大使會面，只是為了在新政府和俄羅斯政府之間建立一個溝通的管道。

紐約時報週四指出，會面在紐約的特朗普大廈進行，特朗普的女婿，現任總統高級顧問Jared Kushner也在座 ，但談話由Flynn主導。

不過，這次談話的內容、兩人之後見面或聯絡的次數現在並不清楚。

紐約時報說，一般而言，這種和外國外交官的會面或聯絡是正常的，問題是，奧巴馬政府當時正要制裁俄羅斯，因為證據顯示俄羅斯透過黑入美國一些重要機構，如民主黨全國委員會的網站，還有製造假新聞等，干預美國大選，目的是幫助特朗普當選。

去年12月29日，俄羅斯大使基斯里亞克 被召到國務院，美方向他宣佈將驅逐35名俄羅斯外交官，還有其他制裁措施，這位大使非常憤怒，當場表示要”強烈”報復，但之後36小時，大使頻繁和Flynn通電話，據情報機構監聽到的通話內容，Flynn請俄羅斯不要採取任何行動，等到1月20日特朗普上台，兩國的關係將會改善。

Flynn沒有報告和俄羅斯大使的這次通話，這件事揭露後被迫辭職，擔任國安顧問只有25天。

特朗普在2月16日的記者會上，還否認他的團隊和俄羅斯有聯絡。

特朗普當時說：”有關俄國是假新聞，傳媒報導的是假新聞。”

現在，兩黨都有國會議員提議任命獨立的檢察官，調查特朗普團隊和俄羅斯的關係。

另外，司法部長Jeff Sessions去年還是聯邦參議員時，曾兩度和俄羅斯駐美大使會唔，但在參院的提名聽證會上卻沒有如實交代，這件事被揭發後，他被指宣誓作證卻說謊，多位議員要他辭職，但他拒絕辭職，只表示司法部調查本屆總統競選的案件，他都不會參予。

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