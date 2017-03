白宮終認Flynn曾和俄大使見面 特朗普女婿也在場

By

【KTSF 劉開平報導】

白宮週四終於承認,當時還是國家安全顧問提名人的Michael Flynn,確實在去年12月和俄羅斯駐美大使會面,在場的還有特朗普的女婿,但談話內容目前還不溝楚。

白宮說,Michael Flynn與俄國大使會面,只是為了在新政府和俄羅斯政府之間建立一個溝通的管道。

紐約時報週四指出,會面在紐約的特朗普大廈進行,特朗普的女婿,現任總統高級顧問Jared Kushner也在座 ,但談話由Flynn主導。

不過,這次談話的內容、兩人之後見面或聯絡的次數現在並不清楚。

紐約時報說,一般而言,這種和外國外交官的會面或聯絡是正常的,問題是,奧巴馬政府當時正要制裁俄羅斯,因為證據顯示俄羅斯透過黑入美國一些重要機構,如民主黨全國委員會的網站,還有製造假新聞等,干預美國大選,目的是幫助特朗普當選。

去年12月29日,俄羅斯大使基斯里亞克 被召到國務院,美方向他宣佈將驅逐35名俄羅斯外交官,還有其他制裁措施,這位大使非常憤怒,當場表示要”強烈”報復,但之後36小時,大使頻繁和Flynn通電話,據情報機構監聽到的通話內容,Flynn請俄羅斯不要採取任何行動,等到1月20日特朗普上台,兩國的關係將會改善。

Flynn沒有報告和俄羅斯大使的這次通話,這件事揭露後被迫辭職,擔任國安顧問只有25天。

特朗普在2月16日的記者會上,還否認他的團隊和俄羅斯有聯絡。

特朗普當時說:”有關俄國是假新聞,傳媒報導的是假新聞。”

現在,兩黨都有國會議員提議任命獨立的檢察官,調查特朗普團隊和俄羅斯的關係。

另外,司法部長Jeff Sessions去年還是聯邦參議員時,曾兩度和俄羅斯駐美大使會唔,但在參院的提名聽證會上卻沒有如實交代,這件事被揭發後,他被指宣誓作證卻說謊,多位議員要他辭職,但他拒絕辭職,只表示司法部調查本屆總統競選的案件,他都不會參予。

