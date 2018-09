俄羅斯指擊落馬航客機導彈來自烏克蘭

By

俄羅斯軍方應荷蘭當局要求提交2014年馬航MH17客機,在烏克蘭東部遭擊落的相關導彈資料,表示導彈由烏克蘭擁有,俄方與事件無關,烏克蘭指摘俄羅斯說謊,國際調查團表示會馬上研究資料。

俄羅斯軍方週一召開記者會,公布更多馬航MH17客機4年前被導彈擊落的詳情。

發言人指,國際調查團用來證明俄羅斯的山毛櫸導彈,與空難有關的片段是偽造,反駁導彈是來自烏克蘭,當局在記者會上公開文件。

公開的文件指根據客機墜毀現場發現的導彈部件編號,翻查記錄後發現,這批導彈在1986年12月已運送至烏克蘭,隸屬烏克蘭武裝力量,之後沒再運回俄羅斯境內,要求烏克蘭提供相關的導彈資料。

此外,當局又聲稱取得烏克蘭武裝力量一位上校2016年的電話通話錄音,提及或會再擊落另一架馬來西亞波音客機,認為該位上校知悉馬航MH17客機墜毀的情況。

當局已將資料交予荷蘭當局,指烏克蘭才是空難的真兇,同時批評烏克蘭作為國際調查團的其中一員,濫用職權,操縱調查。烏克蘭當局批評俄方發放假消息,掩飾自己是罪犯的身份。

國際調查團表示會馬上研究資料,又指早在4年前已要求俄方交代,但一直得不到回應。

馬航MH17客機2014年7月17日,從阿姆斯特丹飛往吉隆坡途中,在烏克蘭東部頓涅茨克附近墜毀,機上298人全部喪生,死者大部份是荷蘭公民。

