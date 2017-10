By

【i-CABLE】

俄羅斯有巴士及火車相撞,造成19人死亡,包括兒童。

巴士損毀嚴重,車從中間截斷,火車的損毀情況較輕微,死傷者都是巴士上的人。

當地週五凌晨約3時半,載著約50名烏茲別克乘客的巴士,由兩名哈薩克司機輪班駕車,駛至莫斯科東面百多公里,弗拉基米爾州一處交匯處時,懷疑衝紅燈後引擎死火,巴士卡在火車路軌上。

30多名乘客因要下車協助推車,及時避開撞向巴士的火車,死者主要是正在睡覺的乘客。

