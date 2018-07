By

【KTSF 歐志洲報導】

世界盃賽事不單吸引全球成千上萬的足球迷,更令主辦國俄羅斯的旅遊業收益大幅增長。

這個位於莫斯科的市集,以出售俄羅斯民間工藝品聞名,市集的攤主都以今年是世界盃年,所以大多集中售買和足球有關的產品,例如鎖匙扣、小型足球,甚至將地道的俄羅斯套娃塗上各個足球員的畫像,吸引到很多旅客。

烏拉圭旅客Nicolas說:”我們買了些俄羅斯套娃,一些世界盃紀念品,這裡當然較體育場館出售的便宜很多。”

旅客開心之餘店舖老闆也開心,老闆說,賣得最多的是印有各國家隊的足球,和足球鎖匙扣。

老闆還表示,旅客人數從早到晚都那樣多,為他帶來可觀的收入,他估計受惠於世界盃,他的營業額較往年上升三至四成。

為吸引更多人流,市集還舉行了首屆俄羅斯食品節和其他文藝活動。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。