美英兩國共同發出警告,指俄羅斯政府或試圖入侵全球互聯網硬件設備。

美英政府指俄方新一輪攻勢,針對重要基建網絡的路由器、防火牆及開關控制,估計藉此刺探各國機密,以及一旦跟別國關係轉趨緊張時發動破壞性攻擊,白宮官員形容”敵人手執重大武器”。

今次是華府近年第5度指控俄羅斯試圖發動大規模網絡攻擊,美英政府呼籲公共機構及企業盡快完善網絡保安。

