美國及盟友是否向敘利亞發動攻擊仍未明朗,俄羅斯預計化武調查團,週六可如期抵達大馬士革,但相信不會找到證據,並點名指責英國捏造使用化武的指控。

美國官員則批評俄方袒護巴沙爾政權,但認為不應草率開戰。

俄羅斯外長拉夫羅夫稱,期望考慮攻打敘利亞的國家,以介入利比亞及伊拉克的經驗為鑒,不要引發新一波難民潮,波及歐洲,又預期禁止化學武器組織的專家可在週六展開調查懷疑化武襲擊的工作,但相信他們不會找到化武襲擊的證據。

俄羅斯國防部則指,有證據證明英國為了挑釁,直接參與捏造指控巴沙爾政權,以化武襲擊平民。

聯合國安理會再度商討敘利亞局勢,美俄再度互相批評。

黑利指美國估計巴沙爾政權使用化武的次數,較一些國際組織的評估低許多,但相信至少也有50次。她又向傳媒表示,美國有必要作出行動,但不應草率開戰。

