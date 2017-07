By

國會參議院通過加強對俄羅斯等3國的制裁,但特朗普總統是否會簽署仍然是未知數,俄羅斯總統普田表示,不會容忍美國一再制裁俄羅斯,俄羅斯外交部即時作出回應,下令縮減美國駐俄外交人員的數目,同時會關閉美國大使館在俄羅斯的渡假設施以作報復。

參議院討論加強制裁俄羅斯、伊朗與北韓的法案,根據法案,俄羅斯的能源行業亦會受到制裁,並會限制總統解除制裁措施的權力。

共和、民主兩黨大部份議員均認為,俄羅斯要為去年干預美國大選負責,法案最終以98票贊成,2票反對通過,將會提交特朗普。

但一直尋求與俄羅斯更緊密合作的特朗普會否簽署,仍然是未知數。

