俄羅斯驅逐美國等多國駐俄外交官 關閉美國領事館

By

【KTSF 江良慧報導】

俄羅斯外長拉夫羅夫宣布,為報復美國驅逐俄方外交人員的措施,將驅逐同等數目的60名美國駐俄外交人員,並且會關閉一間美國總領事館。

拉夫羅夫稱,俄羅斯外交部已傳召了美國駐俄大使洪博培,知會驅逐美國外交官的決定,58人都是派駐莫斯科大使館,兩人則是駐葉卡捷琳堡總領事館,他們須於下星期四前離境。



俄方又會關閉駐聖彼得堡的總領事館,美國與其他西方國家,還有可能加入北約的國家,合共已驅逐逾150名俄羅斯外交官。

拉夫羅夫表示,將驅逐這些國家同等數目的外交官。

拉夫羅夫又呼籲禁止化學武器,於下星期一召開執委會會議,坦誠地商討前特工斯科利帕遭毒害的事件,如西方成員國逃避開會,將進一步證明事件是西方的挑釁。

斯科利帕及女兒尤利婭仍在英國梳士巴利的醫院留醫,但尤利婭的情況已好轉,有報道指她已恢復意識,並能說話。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。