俄羅斯驅逐美國等多國駐俄外交官 關閉美國領事館

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【KTSF 江良慧報導】

俄羅斯外長拉夫羅夫宣布，為報復美國驅逐俄方外交人員的措施，將驅逐同等數目的60名美國駐俄外交人員，並且會關閉一間美國總領事館。

拉夫羅夫稱，俄羅斯外交部已傳召了美國駐俄大使洪博培，知會驅逐美國外交官的決定，58人都是派駐莫斯科大使館，兩人則是駐葉卡捷琳堡總領事館，他們須於下星期四前離境。



俄方又會關閉駐聖彼得堡的總領事館，美國與其他西方國家，還有可能加入北約的國家，合共已驅逐逾150名俄羅斯外交官。

拉夫羅夫表示，將驅逐這些國家同等數目的外交官。

拉夫羅夫又呼籲禁止化學武器，於下星期一召開執委會會議，坦誠地商討前特工斯科利帕遭毒害的事件，如西方成員國逃避開會，將進一步證明事件是西方的挑釁。

斯科利帕及女兒尤利婭仍在英國梳士巴利的醫院留醫，但尤利婭的情況已好轉，有報道指她已恢復意識，並能說話。

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