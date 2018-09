俄羅斯舉行冷戰後最大規模軍演 中國也參與

【i-CABLE】

俄羅斯舉行自冷戰以來最大規模軍事演習,中國也有參與,是最多解放軍參與境外軍演的一次。分析認為中俄兩國有意向外界展示緊密合作的關係,北約批評俄方提升軍事力量,會挑起衝突。

為期5天的”東方2018″演習在遠東地區展開,範圍覆蓋俄軍五個軍隊訓練場、日本海、鄂霍次克海部分水域等。俄羅斯派出逾30萬名軍人參加,包括3支空降部隊做演習主力,出動3萬多輛軍車、過千架戰機和接近80艘軍艦,是1981年以來當地最大規模的演習。

中國也獲邀參與這次演習,派出3,200名解放軍、過千輛軍車參與,主要由北部戰區所屬陸軍和空軍部隊組成,是最多解放軍參與境外軍演的一次。

中方表示,今次演習旨在深化兩軍合作,增強兩軍共同應對安全威脅的能力,不針對第三方,與地區局勢無關。

軍演開始的同一日,中國國家主席習近平到訪俄羅斯海參崴,與俄羅斯總統普京會面,兩人同意要加強各領域合作。

分析認為,中俄兩國是要向外界展示雙方在政治、經濟和軍事等多方面維持緊密關係。

