英指俄政府很可能涉前特工中毒案 俄駁斥是胡言

俄羅斯前特工斯科利帕父女中毒昏迷案件,英國要求俄羅斯在週三限期前,交代為何會出現前蘇聯研發的諾維喬克神經毒劑。俄羅斯外交部反駁,是英國拒絕提供神經毒劑樣本,不是俄方的錯,英國週三將公佈應對措施。

斯科利帕父女中毒昏迷現場,繼續是調查重點,警方再封鎖一個停車場及一部疑受神經毒劑污染的售票機,首相文翠珊早前透露,斯科利帕父女接觸到的是由前蘇聯研發毒性極強的諾維喬克神經毒劑,認為只有俄羅斯直接對付英國或俄方未能管控毒劑兩種可能,要求對方在限期前合理交代。

俄羅斯外長拉夫羅夫反指,已要求英國提供案中神經毒劑的樣本讓克里姆林宮檢驗,但英國不合作。俄羅斯外交部又在網頁提到文翠珊指,莫斯科”很有可能”是幕後黑手的結論,揶揄英國近日大雪,也很有可能與俄羅斯有關,又傳召駐莫斯科英國大使。

文翠珊發言人則指,英國與聯合國、北約等緊急會談後,將於週三國安會議上考慮回應措施,據報可能包括驅逐外交人員或實施旅遊禁令。

另外英國內政大臣盧綺婷稱,警方及軍情五處將重新調查近年14宗原本認定是自然死亡的案件,確認是否與俄羅斯有關。

