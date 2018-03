By

【KTSF 游瑋珊報導】

炸彈氣旋上週末吹襲東北部地區後,目前有40多萬戶仍未恢復電力供應,而另一股冬季風暴預料在週三抵達,並帶來更強降雪。

炸彈氣旋過去週末影響東北部地區,麻省南岸首當其衝,Scituate沿岸數十間房屋受破壞,許多學校週一停課。

風暴影響雖然減弱,但北至麻省、南至維珍尼亞州,至今仍有逾40萬戶斷電,工程人員加緊維修,預料麻省一些地區要到週二才能恢復供電。

面對另一股風暴會在週三抵達,居民趁這兩天加緊清理善後。

新一股風暴目前正影響中西部地區,國家氣象局預測,新的風暴風勢沒這次強,但預料會帶來更多降雪,影響地區會更廣泛,估計波士頓以西,往南至羅德島,以至康涅狄格州會有8至12吋降雪。

