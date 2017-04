By

【KTSF 陳令楠報導】

由於舊金山國際機場關閉及重鋪其中一條跑道,週一至少有80班航機需要延誤或取消。

28L跑道由4月起至6月中的9個週末進行重鋪跑道工程,需要關閉。

截至週一清晨4時半左右,已經有51班從舊金山國際機場起飛的航班需要取消,另外,10班抵達及20班離境航班延誤。

週一受影響的航班可能會繼續增加。

機場發言人提醒旅客,出發前要查詢航班最新消息。

