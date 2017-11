By

【KTSF】

舊金山Pacific Heights週二有一部貨車,在無司機的情況下沿著街道滑行,連撞9部車,傷及至少3人。

據舊金山紀事報報導,該部貨車撞上停在路旁的汽車,以及3輛行駛中的汽車。

警方稱,事故應該屬意外,可能是機件出錯或人為意外,傷者全部受輕傷,肇事司機有配合警方調查。

