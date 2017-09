傳Facebook創辦人以13萬年薪請保姆 需講國語

By

【KTSF 梁秋玉報導】

最近在華人媒體及微信社交圈風傳一條保姆招聘消息,年薪最高13萬,但必須會講國語,據稱僱主是Facebook創辦人Mark Zuckerburg。

不論是在微信,還是華文網路媒體,最近都可以看到一篇報導,就是舊金山灣區一個富人家庭,在招聘網站聘請全職保姆,年薪11萬到13萬,但特別強調除了懂英文,必須會講流利普通話。

在華人社交圈,許多人都猜測招聘保姆的是Facebook創辦人Mark Zuckerburg。

招聘啟事說,僱主是個一個年輕企業家庭,擁有幾家企業和慈善事業,需要找一個能為小孩提供安全、有愛心、積極向上環境的保姆。

除了6位數以上的年薪,還有醫療保險等福利,相當於一位矽谷高科技員工的薪資待遇,而且這個家庭很忙,會經常出差,有幾個住宅,而且還有一個家庭管理團隊一起合作。

本台向招聘中介公司查詢,得到的答覆是這個職位目前已不再接受申請,因此沒有透露更多細節。

報導這則消息的媒體分析,Zuckerburg最符合僱主背景,太太是越華裔Priscilla Chan,自己也喜歡學習和講國語,目前兩歲的大女兒Max也有中文名字陳明宇,上個月他們的小女兒剛剛出生,種種跡象也顯示,僱主要求保姆的背景也不簡單,除了要求本科學歷,更要有早期兒童教育經驗,而且有在美工作的合法身份。

