舊金山華埠商戶中秋期間首次獲准在Stockton街擺賣（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

中秋節將至，舊金山華埠除了一如往常會舉行中秋街會外，市府亦首次批准商戶在Stockton街擺放攤位。

這次中秋攤位擺賣由9月28日開始至10月4日，為期一星期，橫跨Vallejo街至Sacramento街。

就像農曆新年的年貨攤位一樣，Stockton街的商戶可以在店舖對開的泊車位上擺賣。

主辦活動的華埠街坊會表示，華埠近年受到中央地鐵工程影響，生意淡薄，因此希望藉不同的節日帶動商店的生意，於是向市府提出在中秋節擺攤位，結果獲得市長李孟賢的批准。

華埠街坊會主席李兆祥（Pius Lee）說：”中秋節很多人都來華埠採購食品及其他貨品，相信如果有多一個機會，商家有機會將貨品擺在停車位上，我相信會吸引多些人來華埠，希望他們多做生意。”

為了進一步減輕商戶的負擔，擺賣的牌照費聘請臨時工人，以及額外處理垃圾等所有費用，一律豁免，商戶最遲可以在下星期二前向街坊會報名。

有商户代表指，近年生意比以前下跌4分之1至3分之1，相反生意成本不斷上漲，可以說每一天也在捱。

如果不是對地鐵通車後的生意抱有希望，相信很多商戶已經結業，而今次的擺賣對商家來說，不論是生意上及精神上，都是一種舒緩。

華埠商戶李泰萊（Paul Lee）說：”我與其他商家聊天，很多人好感激這次機會，中秋節有些氣氛、生氣，大家提起都有精神，現在各商家都準備究竟放什麼貨物，我不是賣月餅，到底要賣什麼呢？”

除了在Stockton街，一年一度在都板街舉行的中秋街會，亦會如期舉行，日期是9月30日至10月1日。

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