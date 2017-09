舊金山華埠商戶中秋期間首次獲准在Stockton街擺賣（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

中秋節將至,舊金山華埠除了一如往常會舉行中秋街會外,市府亦首次批准商戶在Stockton街擺放攤位。

這次中秋攤位擺賣由9月28日開始至10月4日,為期一星期,橫跨Vallejo街至Sacramento街。

就像農曆新年的年貨攤位一樣,Stockton街的商戶可以在店舖對開的泊車位上擺賣。

主辦活動的華埠街坊會表示,華埠近年受到中央地鐵工程影響,生意淡薄,因此希望藉不同的節日帶動商店的生意,於是向市府提出在中秋節擺攤位,結果獲得市長李孟賢的批准。

華埠街坊會主席李兆祥(Pius Lee)說:”中秋節很多人都來華埠採購食品及其他貨品,相信如果有多一個機會,商家有機會將貨品擺在停車位上,我相信會吸引多些人來華埠,希望他們多做生意。”

為了進一步減輕商戶的負擔,擺賣的牌照費聘請臨時工人,以及額外處理垃圾等所有費用,一律豁免,商戶最遲可以在下星期二前向街坊會報名。

有商户代表指,近年生意比以前下跌4分之1至3分之1,相反生意成本不斷上漲,可以說每一天也在捱。

如果不是對地鐵通車後的生意抱有希望,相信很多商戶已經結業,而今次的擺賣對商家來說,不論是生意上及精神上,都是一種舒緩。

華埠商戶李泰萊(Paul Lee)說:”我與其他商家聊天,很多人好感激這次機會,中秋節有些氣氛、生氣,大家提起都有精神,現在各商家都準備究竟放什麼貨物,我不是賣月餅,到底要賣什麼呢?”

除了在Stockton街,一年一度在都板街舉行的中秋街會,亦會如期舉行,日期是9月30日至10月1日。

