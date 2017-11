指控Roy Moore非禮首位女性首訪 稱他鋪毛毯引誘她

By

參選阿拉巴馬州聯邦參議員選舉的共和黨政客Roy Moore,被指在多年前非禮一名只有14歲的少女,這名當年的少女首度接受電視訪問,詳細形容當時32歲的Moore在客廳地上鋪上毛毯,然後引誘她,Moore則繼續否認所有指控。

第一個指控Moore的女性Leigh Corfman,接受全國廣播公司Today’s節目專訪時表示,過去幾十年來,她私底下有講過自己被非禮。

Corfman說:”我的朋友都知道,每次提到他我都會花很多時間投訴他,和他在我14歲時對我做的事。”

但白宮法務辦公室主管Marc Short就表示,特朗普總統對這宗發生在接近40年前的指控有顧慮,但同時又表示,若特朗普不相信指控可信,就已經在替Moore助選拉票。

Short說:”我們對Roy Moore至今的解釋感到不安,所以如今我們認為對阿州人民,最好是攤開所有資料,讓他們去作出決定。”

隨著選舉日逐漸接近,不少國會參議員也開始考慮,一旦Moore勝出,下一步怎樣做。

共和黨參議員Susan Collins說:”我們要讓他就職,但希望不用去到這一步,我認為我們講得有點遠,我希望阿州的選民不會選他。”

Moore雖然面對多名女性指控,但就始終堅稱自己清白,甚至說根本不認識Corfman。

對此Corfman回應說:”不知道有多少像我這樣的人,他說不認識。”

