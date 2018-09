特朗普定週四晤副司法部長 屆時或決定其去留

By

正在紐約出席聯大會議的特朗普總統指,將於週四返回華盛頓後,會見副司法部長羅森斯坦,決定他的去留,據報羅森斯坦亦正考慮辭職,白宮指特朗普曾應羅森斯坦的要求,就近日有關慫恿閣員解除他總統職務的報道對話。

羅森斯坦週一下午,由白宮幕僚長凱利陪同離開白宮,當時正值美國多間傳媒報道,他有可能被撤職或自行辭職,後來據報他這次只是到白宮出席一個預先安排的會議。而特朗普當時正在紐約出席聯大會議,並不在白宮內。

但特朗普拒絕透露對羅森斯坦是否仍有信心,及會否將他撤職。

白宮發言人桑德斯指,特朗普應羅森斯坦的要求,曾就近日有關兩人的報道對話。

特朗普上週五揚言,要除去司法部內一些揮之不去的惡臭,但過去的週末未有透露詳情,據報他曾就羅森斯坦的去留,向白宮內外關係較密切的幕僚尋求意見,部分人建議他解僱羅森斯坦,亦有人提議他保持克制,避免因為報道有誤作錯決定,或誤中對手圈套。

報道指羅森斯坦週五傍晚亦曾被凱利傳召到白宮會面,週末則向白宮律師透露正考慮辭職 。

羅森斯坦代替司法部長塞申斯在去年5月,任命穆勒擔任通俄案特別檢察官,並一直監督穆勒團隊的調查工作,外界普遍認為他的去留會對通俄調查造成即時影響。

《紐約時報》上週五報道,羅森斯坦曾打算慫恿特朗普內閣官員,啟動憲法修正案,解除特朗普的總統職務,亦提出偷錄特朗普的說話,證明總統行事有問題,羅森斯坦回應指報道失實。

