特朗普定週四晤副司法部長 屆時或決定其去留

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正在紐約出席聯大會議的特朗普總統指，將於週四返回華盛頓後，會見副司法部長羅森斯坦，決定他的去留，據報羅森斯坦亦正考慮辭職，白宮指特朗普曾應羅森斯坦的要求，就近日有關慫恿閣員解除他總統職務的報道對話。

羅森斯坦週一下午，由白宮幕僚長凱利陪同離開白宮，當時正值美國多間傳媒報道，他有可能被撤職或自行辭職，後來據報他這次只是到白宮出席一個預先安排的會議。而特朗普當時正在紐約出席聯大會議，並不在白宮內。

但特朗普拒絕透露對羅森斯坦是否仍有信心，及會否將他撤職。

白宮發言人桑德斯指，特朗普應羅森斯坦的要求，曾就近日有關兩人的報道對話。

特朗普上週五揚言，要除去司法部內一些揮之不去的惡臭，但過去的週末未有透露詳情，據報他曾就羅森斯坦的去留，向白宮內外關係較密切的幕僚尋求意見，部分人建議他解僱羅森斯坦，亦有人提議他保持克制，避免因為報道有誤作錯決定，或誤中對手圈套。

報道指羅森斯坦週五傍晚亦曾被凱利傳召到白宮會面，週末則向白宮律師透露正考慮辭職 。

羅森斯坦代替司法部長塞申斯在去年5月，任命穆勒擔任通俄案特別檢察官，並一直監督穆勒團隊的調查工作，外界普遍認為他的去留會對通俄調查造成即時影響。

《紐約時報》上週五報道，羅森斯坦曾打算慫恿特朗普內閣官員，啟動憲法修正案，解除特朗普的總統職務，亦提出偷錄特朗普的說話，證明總統行事有問題，羅森斯坦回應指報道失實。

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