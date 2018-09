聯邦副司法部長否認建議偷錄特朗普揭白宮亂局

By

【KTSF 張麗月報導】

聯邦副聯邦司法部長Rod Rosenstein否認,他去年曾經建議秘密錄下特朗普總統的白宮情況,從而暴露政府的混亂。

紐約時報引述幾名無透露姓名的人士說,事發時是在聯邦調查局(FBI)局長James Comey被革職之後,消息來源也包括那些接受FBI副局長Andrew McCabe所寫的備忘錄匯報的人士。

報導指出,Rosenstein不滿招聘新FBI局長的程序,並提議配戴儀器,當他到訪白宮時就秘密錄下總統的對話。

報導又說,Rosenstein也建議McCabe和其他官員負責面見新FBI局長人選時,也有可能錄下特朗普的情況。

報導又說,Rosenstein曾經建議引用憲法第25修正案,將”不稱職”的特朗普撤職。

Rosenstein週五發表聲明,否認這些指控,說紐約時報的報導不準確,兼且不符事實,他不會進一步評論基於匿名消息來源的報導,很明顯是對司法部有偏見,和以個人理由為出發點。

Rosenstein又重申,以他個人接觸到的總統,無理據去引用第25修正案。

憲法第25修正案清楚說明,如果副總統和內閣官員以大多數票贊成,就可以宣佈總統不能履行職務。

