聯邦副司法部長否認建議偷錄特朗普揭白宮亂局

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【KTSF 張麗月報導】

聯邦副聯邦司法部長Rod Rosenstein否認，他去年曾經建議秘密錄下特朗普總統的白宮情況，從而暴露政府的混亂。

紐約時報引述幾名無透露姓名的人士說，事發時是在聯邦調查局（FBI）局長James Comey被革職之後，消息來源也包括那些接受FBI副局長Andrew McCabe所寫的備忘錄匯報的人士。

報導指出，Rosenstein不滿招聘新FBI局長的程序，並提議配戴儀器，當他到訪白宮時就秘密錄下總統的對話。

報導又說，Rosenstein也建議McCabe和其他官員負責面見新FBI局長人選時，也有可能錄下特朗普的情況。

報導又說，Rosenstein曾經建議引用憲法第25修正案，將”不稱職”的特朗普撤職。

Rosenstein週五發表聲明，否認這些指控，說紐約時報的報導不準確，兼且不符事實，他不會進一步評論基於匿名消息來源的報導，很明顯是對司法部有偏見，和以個人理由為出發點。

Rosenstein又重申，以他個人接觸到的總統，無理據去引用第25修正案。

憲法第25修正案清楚說明，如果副總統和內閣官員以大多數票贊成，就可以宣佈總統不能履行職務。

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