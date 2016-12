白蘭遺體終火化 遺產官司仍進行中（視頻）

By

中華總商會顧問白蘭的遺體週四下午已經從舊金山華埠麗安殯儀館,送到活倫墓園火化。

白蘭今年9月逝世後,她的遺體一直存放在舊金山華埠的麗安殯儀館。

白蘭的最後告別儀式於週四中午12時舉行,只有極少數的親友獲邀出席,是私人的悼念儀式,不對外開放,殯儀館亦安排警衛在門外維安。

白蘭的妹妹白燕及她的丈夫大約在11時20分到達,白燕的丈夫表示,白燕不會接受訪問,白蘭的姐姐白梅則沒有出席。

隨後大約有3名曾與白蘭共事過的人出席儀式,白燕的兒子亦於將近12時到達。

本台在殯儀館門外大約等候了一小時,警衛向本台表示,由於家屬不希望媒體拍到白蘭遺體被運上車的畫面,因此白蘭的遺體已經從後門經小路被運走,而白燕的一家人也隨靈車到達火葬場,叫記者不要再等下去。

記者再致電位於Colma的活倫墓園,園方的職員證實,白蘭的遺體依照時間在下午兩時火化,需時大約數小時。

雖然白蘭的遺體已火化,但白蘭的姐姐白梅與妹妹白燕有關白蘭遺產的官司仍在進行中,下一次的出庭日期為1月4日。

