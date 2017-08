By

【KTSF 陳嘉琪報導】

為了紀念舊金山華埠已故社區領袖白蘭而設立的白蘭社區基金,推出一個”白蘭獎學金”計劃,獎勵5名將來有意服務社區的學生。

首屆的”白蘭獎學金”將於週二開始接受申請,目的在於獎勵5名大學畢業後有意投身社會,服務亞太裔社區的現職學生,每人5,000元獎學金。

有份籌辦這個獎學金的林修榮表示,雖然白蘭已經過世,但希望延續她一生對華埠的貢獻,用她的名義回饋社區,而這個獎學金是第一個任務。

合資格的申請人,必須是正在就讀大學的亞太裔學生,同時要是舊金山居民,或者在舊金山讀書。

如果申請人來自低收入家庭,或者是家庭中第一個大學生,將會獲優先考慮。

有興趣的申請人要電郵予林修榮索取申請表,電郵地址是http://money@cchc.org。

