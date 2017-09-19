白蘭逝世一週年 基金公布獎學金得獎人（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

週一是前舊金山華埠社區領袖白蘭逝世一週年，她的生前摯友成立了白蘭社區基金，除了公布獎學金得獎名單，大家也藉這個機會緬懷白蘭對社區的貢獻。

白蘭生前的好友，同時也是白蘭社區基金主席的前舊金山市長布朗（William Brown）、華協中心創辦人翁錫智、市參事金貞妍還有佩斯金等人，週一都出席記者會，前市長布朗談到成立基金會的原因。

布朗說：”我們要做些事彰顯白蘭，把精力放在白蘭生前服務的對象，於是我們想到成立白蘭社區基金，這是百分百的非牟利事業，籌得的錢全都用在白蘭生前想做的事。”

中華總商會會長陳傑民說：”例如幫助低收入戶，還有長者，還有低收入房屋，這個基金是第一批種子，能夠將這個基金壯大。”

陳傑民說，雖然下一代的人可能不知道白蘭對華埠的貢獻，但透過基金會運作，可以讓後人了解為社區弱勢族群服務發聲的重要，白蘭去世前幾乎將全部的精力放在東華醫院新大樓的籌款，她還有甚麼未了心願？

舊金山市參事佩斯金說：”她給我們上的課遠超我們持續在做的項目，那是生活的課，面向民選官員，面向本市所有人。”

基金會週一也公布第一屆白蘭社區基金獎學金得主，申請獎學金的資格必須是大學生，如何在學校及社區內表現領導才能，以及對社會中不平等現象曾經做過哪些努力，目前基金會籌得6萬元，目標是100萬。

第一屆的白蘭社區基金籌款晚會將於9月28日舉行，到時候5位獲獎者每個人，將獲得5,000元的獎學金。

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