By

【KTSF】

據美聯社取得的消息指,2012年曾代表共和黨競選總統的羅姆尼(Mitt Romney),去年曾接受前列腺癌的治療。

據羅姆尼身邊一名不願透露身分的助手透露,羅姆尼去年被確診患有前列腺癌,幸癌細胞增長速度緩慢,羅姆尼已接受手術移除癌組織,而癌細胞也沒有擴散至其他身體部位。

羅姆尼現年70歲,在代表猶他州的共和黨聯邦參議員Orrin Hatch宣布退休後,政壇正推測羅姆尼會否在今秋競逐Hatch的議席。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。