【KTSF】

加州首府沙加緬度有兩名兒童懷疑因為進食來自亞利桑那州Yuma市的生菜,而感染大腸桿菌。

當局表示,來自Wilton市的少女在進食生菜後感染大腸桿菌,更出現腎衰竭症狀,另一名受感染的6歲男童,亦出現同樣的症狀。

聯邦疾控中心(CDC)警告民眾不要進食來自亞利桑那州Yuma市的生菜,如果消費者不確定生菜的來源,就不要進食。

最新數字顯示,全國已經有22個州98人因懷疑進食來自該區的生菜確診大腸桿菌,當中16名是來自加州。

