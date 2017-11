東灣有多人街頭被搶勞力士名錶 兩男疑涉案被捕

By

【KTSF】

兩名疑犯被控在東灣犯下多宗搶劫罪,以及在San Leandro市兩宗劫案中,犯下用致命武器攻擊罪,在案中,有多名受害人被持槍賊匪強搶勞力士名錶。

首宗案件在7月24日於San Leandro市的Bay-O-Vista區發生,疑犯向受害人開槍。

第二宗案件在9月12日於該市Heather Glenn Drive南面地區發生。

在本年夏天,東灣多個社區都發生勞力士名錶的街頭搶案,上述兩宗案件是其中之二,警方經過調查後,上月在奧克蘭市(屋崙)拘捕22歲奧克蘭市男子Larry Ward,以及23歲Antioch市男子Henry Johnson。

阿拉米達縣地檢處週二向二人起訴打劫、用致命武器攻擊他人和危害兒童等罪,在其中兩宗案件中,案發時有兒童在場。

二人目前仍被扣查,保釋金定為40萬元。.

