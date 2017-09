羅興亞人被緬甸軍驅逐 印度以信仰為由拒收容

By

世代居住緬甸的少數族裔羅興亞人,因為受到緬甸政府軍的驅逐,近兩個月來爆發逃亡潮,估計有70萬人滯留孟加拉,當中有幾萬人仍然卡在緬甸與孟加拉接壤的地區,而逃到印度境內的4萬羅興亞人,現在也因為印度的法例限制而面臨被遣返。

印度最高法院受理兩名羅興亞人的申訴,而申訴是針對印度政府決定將境內的4萬羅興亞人遣返緬甸,這些羅興亞人在過去幾年先後逃到印度避難,即使他們的難民身份已獲得聯合國認可,但現在不能留在印度,因為印度現行法例並不容許政府收容在其他國家受迫害的穆斯林。

印度原先的難民法律,對境外所有受迫害的宗教信徒都給予收容,聯合國數據顯示,截至2014年,印度收容了200萬難民。

但為要擋住不斷湧入的中東及非洲難民,印度去年修改國籍法,對在原籍國家因宗教信仰受迫害的少數族裔打開門戶,唯獨穆斯林例外,所以這次印度政府不將信奉伊斯蘭的羅興亞人視為受緬甸迫害的難民,而視他們為非法移民,這個立場更基於安全因素考量。

律師認為,印度政府針對羅興亞人的宗教信仰及族裔背景,而將他們遣反是宗教歧視,這樣做違反印度的憲法。

印度政府則強調,涉及非法移民的事,自有行政法規可以援引,法院不必代勞,而最高法院會將於10月初就此舉行聆訊。

