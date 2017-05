By

【i-CABLE】

曾主演多部007鐵金剛(占士邦)電影的英國演員羅渣摩亞病逝,終年89歲。

羅渣摩亞主演過7部鐵金鋼電影,包括《鐵金剛大戰金槍客》、《鐵金剛勇破海底城》等等,他於數年前患上糖尿病。

其子女於官方 Twitter 發聲明指,父親與癌病戰鬥一段短暫時間後,星期二在瑞士病逝,指他一生熱愛舞台及面對鏡頭,踏入九旬之際,仍繼續這方面的工作,包括去年11月最後一次在台上演出。

除了演藝事業,羅渣摩亞在好友柯德莉夏萍的影響下亦熱心公益事業, 1991 年成為聯合國兒童基金會大使。

