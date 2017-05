By

【KTSF 】

前任霍士新聞台(Fox News)主席兼行政總裁Roger Ailes週四逝世,終年77歲。

Ailes在任時,一位女主播入稟法院,指控Ailes性騷擾,Ailes否認,但母公司展開內部調查後,認為Ailes不宜留任,去年7月他宣佈辭職。

