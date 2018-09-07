東灣Tomi濤味自助餐廳有鼠患被勒令停業（視頻）

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【KTSF 郭柟報導】

東灣Concord市的Sun Valley廣場有6間餐廳因為鼠患等問題違反衛生條例，一度被勒令停業，目前有5間已經恢復營業，還差一間，由華裔老闆經營的Tomi濤味自助餐廳仍然暫停營業，該餐廳負責人表示，週五之內將解決所有衛生問題，恢復營業。

Contra Costa縣公共衛生局5月時指，Sun Valley廣場有6間餐廳因為鼠患等問題，違反衛生條例，包括Yoshi、 Johnny Rockets、Charleys Philly Steaks、Chicken Connection、Lotus Express，以及Tomi濤味日式自助餐廳，曾被勒令停業解決相關衛生問題，5間已經恢復營業，只有濤味未能通過衛生檢查。

縣衛生局發言人Joe Doser 說：”濤味的鼠患問題很嚴重，他們的店舖面積大，同時有老鼠和蟑螂出沒，所以比其他餐廳多清理工作，有次他們被勒令停業，處理了鼠患問題，恢復營業幾日後又再發生，所以濤味的問題比較嚴重。”

根據上月的衛生報告，當局發現濤味有鼠患、蟑螂問題，與食物接觸的表面不潔等嚴重問題，濤味負責人同當局週三開會討論問題。

當局指濤味必須解決以上問題，全面清理好餐廳才能恢復營業。

根據當局的報告，Concord濤味的老闆名為許亞林（Yalin Xu），來自中國，不過負責經營餐廳的是梁大為。

梁大為接受本台訪問時指，鼠患問題，是因為發現餐廳附近很多洞穴，他表示週四已進行徹底清理，堵塞所有洞穴，又請來滅蟲專家，相信週五可以通過衛生檢查，恢復營業。

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