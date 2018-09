東灣Tomi濤味自助餐廳有鼠患被勒令停業（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

東灣Concord市的Sun Valley廣場有6間餐廳因為鼠患等問題違反衛生條例,一度被勒令停業,目前有5間已經恢復營業,還差一間,由華裔老闆經營的Tomi濤味自助餐廳仍然暫停營業,該餐廳負責人表示,週五之內將解決所有衛生問題,恢復營業。

Contra Costa縣公共衛生局5月時指,Sun Valley廣場有6間餐廳因為鼠患等問題,違反衛生條例,包括Yoshi、 Johnny Rockets、Charleys Philly Steaks、Chicken Connection、Lotus Express,以及Tomi濤味日式自助餐廳,曾被勒令停業解決相關衛生問題,5間已經恢復營業,只有濤味未能通過衛生檢查。

縣衛生局發言人Joe Doser 說:”濤味的鼠患問題很嚴重,他們的店舖面積大,同時有老鼠和蟑螂出沒,所以比其他餐廳多清理工作,有次他們被勒令停業,處理了鼠患問題,恢復營業幾日後又再發生,所以濤味的問題比較嚴重。”

根據上月的衛生報告,當局發現濤味有鼠患、蟑螂問題,與食物接觸的表面不潔等嚴重問題,濤味負責人同當局週三開會討論問題。

當局指濤味必須解決以上問題,全面清理好餐廳才能恢復營業。

根據當局的報告,Concord濤味的老闆名為許亞林(Yalin Xu),來自中國,不過負責經營餐廳的是梁大為。

梁大為接受本台訪問時指,鼠患問題,是因為發現餐廳附近很多洞穴,他表示週四已進行徹底清理,堵塞所有洞穴,又請來滅蟲專家,相信週五可以通過衛生檢查,恢復營業。

