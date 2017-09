By

【KTSF 劉瑩報導】

加州優山美地國家公園內的酋長巨石(El Capitan)一連兩天有岩石崩塌,造成一死兩傷。

酋長巨石最先在週三崩塌,岩石掉下造成一名英國遊客死亡,其妻子受傷,至週四再發生崩塌事件,這次有一名遊客受傷。

公園發言人說,傷者已經送到醫院,由於塌陷的原因,北行一條公路需要關閉,建議遊客採用南行線路。

有攀山愛好者表示,公園每年都會出現至少80次的崩塌,但被岩石擊中致死的情況相當罕見。

