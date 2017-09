By

【KTSF 吳宇斌報導】

城市的生活空間越來越狹窄,有公司推出智能變型室內設計,讓城市人有更多生活空間。

智能科技充斥著我們的生活,包括我們居住的環境。

智能系統設計公司Ori正式推出他們的智能家庭系統,這個家庭系統可以讓狹窄的一房一廳公寓有更多活動空間,就是通過這個可以根據住戶需要、隨時變型的室內家具系統,用裝置或者手機App,就可以將睡床、餐桌、電視機、書櫃變出來,隨時根據需求騰出可以活動的空間。

這個系統有Full和Queen兩個型號,在今年底會在美國和加拿大一共10個城市的公寓推出,其中舊金山Mission Bay的公寓都在名單之內。

相關網站:https://www.orisystems.com/

