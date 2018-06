By

【KTSF 郭柟報導】

全球首間機械人漢堡店週三正式在舊金山開張,而且一個新鮮的漢堡包10元都不用,但是目前不是每個人能入去品嚐,包括記者在內。

這間Creator機械人漢堡店,週三在舊金山SOMA區試業,但是來到店面卻是大門緊鎖,原來他們試業期間,只是招待事前買了票,參加試業活動的顧客。

期間Creator的創始人亦有到店外回答記者問題,他指很多好奇的民眾聽到週三開張,都來到店面,但卻不知道要憑票入場。

他同時表示,下個月的試業活動門票都已經全部售罄,8月的門票將會在7月10日發售。

根據Creator的網站介紹,店內售賣的漢堡包,全部由機械人製作,從切割漢堡麵包到絞肉,再到組合成漢堡包,都有機械人操作。

民眾聽完之後或會以為,位處市中心的高科技食店一定很貴,但他們每個漢堡包都只是6元,比起舊金山金融區的食肆實在便宜很多。

