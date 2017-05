By

【KTSF 游瑋珊報導】

3D打印技術發展迅速,有學者用大約半天打印出一幢近2,000平方呎的建築。

麻省理工研究員用機械人花不足14小時打印出一幢圓柱形建築的基本結構,建築物高12呎,直徑有50呎。

研究員初步期望機械人可用於發展中國家,協助受天災影響的災民建臨時居所,長遠期望可在極地例如南極,甚至月球打印建築。

