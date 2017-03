舊金山高中舉行擱置手機活動 學生積極響應（視頻）

By

【KTSF 歐志洲報導】

現代社會中,多數人都必須依賴手機,但為了要學生們關注他們對手機的依賴,舊金山一所高中週三舉行要學生將手機擱置一旁的活動。

校長Craig Markwith透露,學校對學生用手機的政策是應該擱置一旁,但是卻也鼓勵老師教導學生如何用手機為學習工具。

但為了要學生了解到手機如何佔據他們生活的多大部分,學校為這群學生舉行Day of Unplugging,也就是讓學生不用手機一天,學校分發這些小袋子,要學生把手機裝在裡頭,整天不把手機拿出來,學生們積極響應,也從中認識到這活動的意義。

學生余曉琳說:”這教導我必須跟同學交涉,以為如果我只注意手機的話,我就不會那麼多時間跟其他人交往。”

有學生亦說,在社交網路,只能認識到別人要的是什麼,但是在現實生活中,你能夠了解到他們真正的感受。

學生積極參與,校方打算每年都舉辦這類活動。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。