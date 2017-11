By

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山警察部門透露,早前有幾十名居民收到聲稱來自中國大使館的自動撥打的電話,說有未簽收的文件,要聽電話的人輸入信用卡號碼,警方表示,要是收到這類電話,應該馬上收線並報警。

這個詐騙電話是一個電話錄音,內容是:”你好,中國大使館最後通知,您有一份重要通知書尚未簽收,將在今天退回原處,查詢請按一。”

警方表示,11月14日到15日的兩天之內,有超過20人收到這段電話錄音而報警,目前沒有人表示受騙。

警方表示,這明顯的是針對華人的詐騙行動,警方也已經和中領館查證,沒有發出需要簽收文件這類通知。

警方呼籲市民,尤其是年長人士不要上當。

