男子涉刊載賣淫廣告 誘騙男嫖客到東灣住屋打劫

By

【KTSF】

東灣一名前科犯涉嫌透過刊登賣淫廣告,引誘受害人到San Leandro市一幢民宅向他們打劫,已被控3項持械搶劫罪,受害人前往該幢住屋,本來打算與前科犯的女友發生涉及金錢的性交易,豈連現身後遭到洗劫。

涉案的31歲男子Devon Craft因為之前觸犯另一宗案件被定罪,犯案時處於假釋期。

他被指在本年5月至6月間,多次透過文字短訊與受害人接觸,內容是安排性交易的地點和時間,藉此誘騙受害人到Jefferson街一幢住屋。

警方稱,疑犯是透過一個名為”Backpage.com”的手機應用程式與受害人聯繫。

當局指,”Backpage.com”是美國最大的賣淫廣告網站,當受害人應約到Jefferson街的住屋後,疑犯被指掏出手機,再搶走他們身上的財物。

警方稱,至少有3名受害人向警方報案,但暫時未知確實有多少受害人。

疑犯於週二在東灣奧克蘭市(屋崙)落網,阿拉米達縣地檢處已向他起訴3項持械打劫和假釋期間持槍罪,將於下週二出庭應訊。

更多新聞:

Palo Alto加鐵車站發生搶手機案 少年疑涉案被捕

Palo Alto賊匪強搶輕型貨車 警緝拉美裔男子

集體搶劫案頻發 捷運拒公開犯案視頻惹批評

柏克萊男子利刀傷人被捕 柏大附近發生非禮搶劫案(視頻)

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。