男子涉刊載賣淫廣告 誘騙男嫖客到東灣住屋打劫

【KTSF】
東灣一名前科犯涉嫌透過刊登賣淫廣告，引誘受害人到San Leandro市一幢民宅向他們打劫，已被控3項持械搶劫罪，受害人前往該幢住屋，本來打算與前科犯的女友發生涉及金錢的性交易，豈連現身後遭到洗劫。
涉案的31歲男子Devon Craft因為之前觸犯另一宗案件被定罪，犯案時處於假釋期。
他被指在本年5月至6月間，多次透過文字短訊與受害人接觸，內容是安排性交易的地點和時間，藉此誘騙受害人到Jefferson街一幢住屋。
警方稱，疑犯是透過一個名為”Backpage.com”的手機應用程式與受害人聯繫。
當局指，”Backpage.com”是美國最大的賣淫廣告網站，當受害人應約到Jefferson街的住屋後，疑犯被指掏出手機，再搶走他們身上的財物。
警方稱，至少有3名受害人向警方報案，但暫時未知確實有多少受害人。
疑犯於週二在東灣奧克蘭市（屋崙）落網，阿拉米達縣地檢處已向他起訴3項持械打劫和假釋期間持槍罪，將於下週二出庭應訊。
更多新聞：
(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )
版權所有，不得轉載。